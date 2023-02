ZE BOURGEOIZ IN LOVE #2 Waaw Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Waaw 17 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur À l’occasion des 8 ans de Ze Bourgeoiz, venez partager avec nous la semaine de l’amour

C’est également le retour de la soirée Ze Bourgeoiz In Love #2, la première édition date de 2017!

Les sets de Paulo Cesar et de Goodjiu ouvriront le bal suivi de leur set à 4 mains TESS’N’DELIT-K puis retrouvez Gremlins et Sekael du collectif HUMAN ET CREW !

Un Kiss photo call, un cocktail spécial « L’amour en cage » ou encore l’anniversaire de la structure vous attendent

ENTRÉE GRATUITE

Ça se passe au WAAW, Samedi 18 février ♡

18h – 00H30 – DJ SET

