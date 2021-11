Lille Bazaar St So Lille, Nord WAAO X BAZAAR : le week-end de tous les possibles Bazaar St So Lille Catégories d’évènement: Lille

WAAO X BAZAAR : WEEK-END DE TOUS LES POSSIBLES ———————————————- À l’occasion du dernier week-end de l’exposition “Espaces Possibles : prendre la mesure des tiers-lieux”, le WAAO et le Bazaar St-So s’associent pour organiser deux jours d’événements et continuer d’explorer le champ des possibles ! Les tiers-lieux et espaces partagés présents dans l’exposition investiront les halles du Bazaar pour vous concocter animations, ateliers, pop-up store… + Bar & Musique en continu tout le week-end. ### **TOUT LE PROGRAMME** **SAMEDI de 10h à 20h :** 11h > 12h Atelier Inoculation de champignons avec Les Saprophytes Inscriptions : [https://bit.ly/3F0rYDV](https://bit.ly/3F0rYDV) 12h > 16h30 Initiation au parkour par Parkour59 14h > 15h Atelier fitness avec le Centre Social la Busette Inscriptions : [https://bit.ly/3GT813g](https://bit.ly/3GT813g) 14h > 16h Atelier du WAAO destiné aux enfants : “Transforme ton tiers-lieux” Âge : 6 – 13 ans Inscriptions : [https://bit.ly/3EINtsp](https://bit.ly/3EINtsp) 15h30 > 16h30 Atelier fitness avec le Centre Social la Busette Inscriptions : [https://bit.ly/3nWrrvI](https://bit.ly/3nWrrvI) 15 > 16h30 Improvisation déambulatoire et théâtre par La MAVA 17h > 18h30 Improvisation déambulatoire et théâtre par La MAVA 16h > 17h30 Atelier “Comment s’engager en 2021 ?” par l’association Tous les Possibles + Vente de plante par la boutique Brume **DIMANCHE de 10h à 18h :** 11h > 17h Vente de produits locaux par la Musette 14h > 18h Pop-up store du Nouveau Lieu : linogravures, peintures, céramiques, objets… 15h > 17h Atelier du WAAO “Et si on construisait notre tiers-lieu Âge : 6 – 13 ans Inscriptions : [https://bit.ly/3BJ5qoX](https://bit.ly/3BJ5qoX) 15h30 > 17h Improvisation déambulatoire et théâtre par La MAVA 15h30 > 16h30 Conférence/Débat avec Architectuelles Hauts-de-France qui abordera l’égalité Femmes/Hommes dans les métiers de l’architecture ainsi que la diversité des métiers, que l’on retrouve notamment dans les tiers-lieux. + Vente de plante par la boutique Brume **Events WAAO :** + visites guidées de l’exposition Horaires : 11h, 14h et 16h + stand goodies + vente du livre de l’exposition Le reste de la programmation arrive bientôt… ### **INFORMATIONS PRATIQUES** Samedi : 10h > 20h Dimanche : 10h > 18h Gratuit Bazaar St-So, 292 rue Camille Guérin à Lille Métro : Lille Grand Palais Bus/V’Lille : Grand Palais Pour le dernier week-end de l’exposition “Espaces Possibles”, le WAAO et le Bazaar St-So s’associent pour organiser deux jours d’événements et continuer d’explorer le champ des possibles ! Bazaar St So 292 rue Camille Guérin Lille Lille-Centre Nord

