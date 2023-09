Atelier jeune public – Fabrique ta cabane en réemploi WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier jeune public – Fabrique ta cabane en réemploi WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme Lille, 15 octobre 2023, Lille. Atelier jeune public – Fabrique ta cabane en réemploi Dimanche 15 octobre, 15h00 WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme Gratuit, sur inscription : hello@waao.fr Atelier jeune public – Fabrique ta cabane en réemploi ! Un atelier pour les 6 à 13 ans pour créer sa propre cabane à partir de matériaux recyclés et découvrir l’architecture et l’urbanisme de manière ludique et créative. Les matériaux seront fournis. L’atelier sera animé par Faustine Horgnies, architecte-médiatrice. WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme 292, Rue Camille Guérin Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France http://www.waao.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

