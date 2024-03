Waall #4 : une éloge au dessin et à l’illustration contemporaine ! Galerie Au Roi Paris, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-14 19:00

Fin : 2024-03-17 22:00

Cette nouvelle édition de Waall met l’accent sur 9 artistes poussant toujours plus loin l’expérimentation autour du dessin contemporain et de l’illustration. 14 – 17 mars 1

Du 14 au 17 mars, huit illustrateurs, issus d’influences et de techniques variées, recouvriront les murs de la Galerie Au Roi pour Waall 4. La curation est co-réalisée avec Ardalan Yaghoubi, enseignant et spécialiste des domaines de l’illustration et de l’édition. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir l’univers des artistes Alex Besikian, Antoine Carbonne, Fabien Corre, Camille Deschiens, Makiko Furuichi, Sebastien Sans Arcidet, Louis Tirouflet, ou encore André Derainne et Saehan Parc qui présenteront des oeuvres collaboratives exclusives pour l’occasion.

Depuis avril 2023, togaether et la Galerie Au Roi s’associent pour proposer une programmation artistique tout au long de l’année : une occasion pour accueillir et mettre en lumière des artistes lors d’expositions et de performances. La mission de curation effectuée par togaether renforce ainsi ses liens tissés depuis plusieurs années avec des artistes français et internationaux. Au Roi met à disposition sa galerie située à Paris dans le 11e arrondissement pour soutenir et promouvoir une nouvelle programmation culturelle riche et diversifiée.

Alex Besikian et Antoine Carbonne, chacun à leur manière, explorent les frontières entre réalité et abstraction. Tandis que Besikian s’inspire d’images existantes pour créer des formes familières transformées par le dessin, Carbonne construit des images où la vie quotidienne se mêle à des éléments fantasmés, invitant à une réflexion profonde sur notre société.

Fabien Corre et Camille Deschiens explorent les extrêmes de l’émotion, de la sensualité à l’effroi, de la mélancolie à la nostalgie. Corre donne vie à des corps fragiles, capturant des instants figés entre rêve et cauchemar, tandis que Deschiens, influencée par son histoire familiale, saisit des moments d’intimité et de passion avec une sensibilité poétique.

Makiko Furuichi et Saehan Parc & André Derainne, chacun à travers leur propre médium, nous emmènent dans des mondes imaginaires et évocateurs. Furuichi utilise l’aquarelle pour créer des formes vaporeuses et oniriques, tandis que Parc & Derainne explorent l’illustration avec des récits visuels riches en détails et en émotions.

Enfin, Sébastien Sans-Arcidet et Louis Tirouflet explorent les questions de l’inconscient, de la psychologie et de l’émotion à travers leur pratique artistique. Sans-Arcidet navigue entre dessin et écriture pour interroger la justice et la tension entre champ et hors-champ, tandis que Tirouflet – qui après des études d’architecture, s’est orienté vers le dessin d’atmosphère, fonde sa recherche sur l’interprétation des couleurs pour sentimentaliser les émotions d’un journal intime.

Galerie Au Roi 73 rue de la fontaine au roi 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Paris 75011