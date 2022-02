Waack in Paris La Gaîté lyrique, 26 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 février 2022

de 16h00 à 22h00

payant

Body Movin’ présente Waack in Paris, grand rendez-vous à la Gaîté Lyrique consacré au waacking ! Au programme : battle de danse, performances et clubbing pour tous et toutes.

La Gaîté Lyrique reçoit la communauté waacking avec Waack in Paris, compétition et soirée club présentées par Mounia Nassangar, qui sera entourée pour l’occasion des meilleures danseuses et des meilleurs danseurs du genre ! Avec une série de battles, de performances et de DJ sets, Waack in Paris propose de se plonger dans la flamboyance du mouvement waacking.

Né avec le disco dans les années 1970, dans les clubs LGBT+ de la communauté afro-américaine et latino de Los Angeles, le waacking détourne l’onomatopée anglophone “whack” – le son d’une gifle – pour imposer un style et une attitude sur le dancefloor. Car si le waacking est une danse, il est aussi une manière d’affirmer sa différence, son extravagance, son style vestimentaire, et d’en faire un geste de revendication.

Le waacking est un mélange subtil d’acting, de technique, de groove et d’attitude, et se danse aujourd’hui encore sur du disco, bien qu’il soit également pratiqué sur toutes sortes de musiques. On retrouve le waacking dans les clubs, dans les battles de danse, dans les clips, dans la mode… et à la Gaîté Lyrique !

La Gaîté lyrique 3bis rue Papin Paris 75003

