Waack in Paris 1vs1 vol. II La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Waack in Paris 1vs1 vol. II La Gaîté Lyrique Paris, 17 février 2024, Paris. Le samedi 17 février 2024

de 16h00 à 23h30

.Tout public. payant

Groove, performance et charisme aka Waack In Paris 1vs1 vol. II, rendez-vous en février à la Gaîté Lyrique ! Waack in Paris vous donne rendez-vous le 17 février 2024 à la Gaîté Lyrique pour le battle waacking de l’année où les waacker.euse.s du monde entier vont se retrouver, s’affronter dans une compétition enflammée ! C’est à ne pas manquer, on vous aura prévenu·es. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/waack-in-paris-1vs1-vol-2 https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.gaite-lyrique.net/evenement/waack-in-paris-1vs1-vol-2

@dackinho Photo Waack in Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75003 Lieu La Gaîté Lyrique Adresse 3 bis Rue Papin Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Gaîté Lyrique Paris latitude longitude 48.8667047,2.35376780000001

La Gaîté Lyrique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/