W !ZARD + GRANDMA’S ASHES MAINSD’ŒUVRES, 16 avril 2022, Saint-Ouen-sur-Seine.

MAINSD’ŒUVRES, le samedi 16 avril à 20:00

W !ZARD Si leur premier album autoproduit en 2018 creusait le sillon d’un rock instrumental et progressif influencé notamment par les constructions rythmiques complexes de l’école math rock, les membres de W !ZARD avouent aujourd’hui avoir évolué vers des morceaux à textes au format plus court et plus direct qui reflètent leur état d’esprit : « Les paroles traitent de questionnement intérieur, des émotions mais aussi du constat d’un monde qui court à sa perte. C’est plein de colère, de démence et de violence… ». Il est vrai qu’à l’écoute des cinq titres qui constituent leur EP parut au mois de juin 2021, on entrevoit l’intensité émotionnelle contenue dans ces pistes au son dense et compact. Des morceaux taillés pour le live dans lesquels on discerne les influences post-hardcore et post-punk annoncées par le trio (At The Drive-In, Idles) mais où l’on perçoit aussi des références à d’autre groupes bruyants et singuliers ayant marqué leur époque (de Fugazi et Refused dans les années 1990 à Test Icicles puis Girl Band dans les décennies suivantes). Grandma’s Ashes Grandma’s Ashes est un power trio féminin de rock progressif. Depuis quatre ans, le groupe invite à un voyage musical introspectif et transcendant sur les routes de France. Leur premier EP, « The Fates », sorti en janvier 2021, a témoigné d’une vision singulière d’un rock moderne et narratif. Sur les textes sombres, parfois sarcastiques, les voix des trois musiciennes s’entremêlent. Le chant lead, clair et mélodique se sublime au contact d’une instrumentation lourde et millimétrée. S’il constitue une première pièce à l’édifice ou plutôt, à la cathédrale gothique que construit Grandma’s Ashes, le groupe n’a pourtant pas fini de vous incanter.

6€ réduit | 8€ prévente | 10€ sur place

Préparez-vous pour une nuit de rock !

MAINSD’ŒUVRES 1 Rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



