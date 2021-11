Cournon-d'Auvergne Médiathèque Hugo-Pratt Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme W ? Médiathèque Hugo-Pratt Cournon-d'Auvergne Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

W ? Médiathèque Hugo-Pratt, 22 janvier 2022, Cournon-d'Auvergne. W ?

Médiathèque Hugo-Pratt, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Avant votre murder party venez rencontrer l’un des fervents défenseur d’une organisation mondiale très influente, sans dirigeant, où se croisent des patrouilleurs ou des suppressionnistes… Le mystère est total et pourtant depuis 20 ans, elle est sous vos yeux, vous l’utilisez tous les jours… Et si vous aussi vous en faisiez partie ?

Dans la limite des places disponibles.

Rencontrez l’un des fervents défenseurs d’une organisation mondiale très influente. Le mystère est total. Pourtant, 20ans que vous l’utilisez tous les jours… Médiathèque Hugo-Pratt 1 rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Médiathèque Hugo-Pratt Adresse 1 rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon d'Auvergne Ville Cournon-d'Auvergne lieuville Médiathèque Hugo-Pratt Cournon-d'Auvergne