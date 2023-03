L’IA peut-elle améliorer le quotidien des professionnels de santé ? W.INN (CHRU Brest) Brest Catégories d’Évènement: Brest

L'IA peut-elle améliorer le quotidien des professionnels de santé ? W.INN (CHRU Brest), 6 avril 2023, Brest. L'IA peut-elle améliorer le quotidien des professionnels de santé ? Jeudi 6 avril, 12h30 W.INN (CHRU Brest) Lors de cet atelier qui se déroulera le jeudi 6 Avril , à partir de 12h30, en format mixte présentiel et distantiel, nous verrons avec nos invités :

▶ Quels impacts concrets l’usage de solutions basées sur l’IA peut avoir sur le quotidien des professionnels de santé ?

▶ Quels sont les rôles de la cellule innovation W.INN – Osez innover en Santé du CHRU de Brest ?

▶ Quelles évolutions mettre en œuvre pour assurer la réussite d'un projet basé sur l'#IA ? A travers le retour d'expérience d'une équipe du CHU, quels ont été les étapes clés et les verrous à lever dans le cadre du projet #GED-I

