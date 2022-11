Peut-on avoir confiance dans l’IA dans le cadre des produits de santé ? W.INN (CHRU Brest) Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Peut-on avoir confiance dans l’IA dans le cadre des produits de santé ? W.INN (CHRU Brest), 8 décembre 2022, Brest. Peut-on avoir confiance dans l’IA dans le cadre des produits de santé ? Jeudi 8 décembre, 12h30 W.INN (CHRU Brest) Evènement – ATELIER DE W.INN – 8 Décembre 2022 à 12h30 Intelligence artificielle de confiance W.INN (CHRU Brest) 85 rue Maximin Audemar 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « https://bit.ly/3Ob2Obm »}] « L’Intelligence Artificielle n’est pas bonne ou mauvaise en soi : Tout dépend du pourquoi et du comment de son utilisation ». En 2021, Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission Européenne, exprimait par ces mots sa volonté de réglementer l’IA au sein de l’Union Européenne. MAIS COMMENT GARANTIR QUE LES DISPOSITIFS MEDICAUX CONTENANT DE L’IA SOIENT SANS DANGER ? Pour répondre à cette question, particulièrement sensible dans le domaine de la santé, nous vous proposons de venir à la rencontre de Thomas Wentz, conseil en IA Responsable et de Confiance. Il nous présentera les enjeux de l’IA dans le domaine médical, les principes et mécanismes favorisant la création d’IA sûrs pour les praticiens/patients, et présentera la future règlementation européenne. Ce dernier Atelier de W.INN de l’année se déroulera : ⏰ Jeudi 08 décembre à 12h30 W.INN, 85 rue Maximin Audemar à Brest ou en visio sur demande Ouvert à tous Nous vous attendons nombreux ! Le lien d’inscription sera communiqué 1 semaine avant l’évènement : https://bit.ly/3Ob2Obm

2022-12-08T12:30:00+01:00

2022-12-08T14:00:00+01:00

