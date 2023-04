NUMÉRIQUE & SANTÉ W.INN Brest Catégories d’évènement: Brest

NUMÉRIQUE & SANTÉ W.INN, 8 juin 2023, Brest. NUMÉRIQUE & SANTÉ Jeudi 8 juin, 09h30 W.INN Sur inscription ? 8 JUIN 2023

? W.INN – Osez innover en Santé

? CHRU de Brest ❓ Quels sont les besoins et attentes des professionnels de santé et des entreprises ?

❓ Quels dispositifs d’accompagnement existent pour les projets en santé numérique ?

? Vous êtes professionnel de santé et/ou chercheur et vous vous interrogez sur les bénéfices de l’IA dans les établissements de soins ?

? Vous êtes une entreprise, et vous souhaitez en savoir plus sur les terrains d’expérimentation pour votre projet ?

? La recherche collaborative autour de l’IA pour la santé vous intéresse ?

Evènement organisé par Atlanpole Biotherapies, Biotech Santé Bretagne, Images & Réseaux, Technopôle Brest-Iroise, CHRU de Brest & W.INN – Osez innover en Santé

