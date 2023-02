W.A. MOZART : REQUIEM SALIERI : SYMPHONIE EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

W.A. MOZART : REQUIEM SALIERI : SYMPHONIE EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES, 20 mai 2023, PARIS.

Tarif : 44.0 à 55.0 euros.
Venir 30 mn avant
Gratuit pour les moins de 12 an(s)

MOZART : Requiem
SALIERI : Symphonie

ORCHESTRE CLASSIK Ensemble
CHŒUR TEMPESTUOSO

Clémence Lévy, soprano
Daïa Durimel, alto
Matthieu Justine, ténor
Jean-Louis Serre, basse

Chœur, solistes et orchestre sous la direction de Jean-Charles Dunand

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES PARIS
3, place St Germain des Prés
Paris

