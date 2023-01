VYV Festival Dijon, 9 juin 2023, Dijon .

VYV Festival

Parc de la Combe à la Serpent Dijon Côte-d’Or

2023-06-09 – 2023-06-10

48 115 EUR VYV Festival, le retour des beaux jours solidaires les 09, 10 et 11 juin 2023, à Dijon !

Trois jours de festivités nichés sur les hauteurs de Dijon dans l’écrin de la Combe à la Serpent.

Trois jours de musique et de solidarités. Le format évolue mais l’esprit et les valeurs véhiculées depuis la naissance du festival demeurent.

En juin dernier, VYV Festival a confirmé ses ambitions portées par le désir et le plaisir de vibrer

ensemble, le temps d’une parenthèse magique et d’un regard sur un monde plus solidaire.

VYV Festival revient donc en juin 2023 sous un format plus généreux encore, 3 jours en musique sans jamais oublier son ambition première, celle de fédérer son public autour de l’engagement, notamment auprès des plus vulnérables ou des plus précaires.

Rendez-vous les 9, 10 et 11 juin 2023. Nous vous attendons.

contact@vyvfestival.org https://vyvfestival.org/

