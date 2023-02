Vyv Festival PARC DE LA COMBE A LA SERPENT, 9 juin 2023, CORCELLES LES MONTS.

Vyv Festival PARC DE LA COMBE A LA SERPENT. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 00:00 (2023-06-09 au ). Tarif : 119.0 à 119.0 euros.

VYV Festival, le retour des beaux jours solidaires les 09, 10 et 11 juin 2023, à Dijon ! Un festival en pleine nature, trois jours de musique et de solidarités. Le format évolue mais l’esprit et les valeurs véhiculées depuis la naissance du festival demeurent. AYA NAKAMURA, ANGÈLE, VITALIC, PHOENIX, MODERAT, JAIN… une programmation généreuse à découvrir dans un cadre exceptionnel pour un événement qui se veut populaire. Un rendez-vous désormais incontournable de la fin du printemps à Dijon, une aventure où la musique, l’engagement et la solidarité au quotidien se côtoient dans la fête. Tarif Réduit : Un justificatif sera demandé à l’entrée du festivalLes mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou représentant légal. L’accès au festival est interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de leurs parents ou représentant légal et ce, sans remboursement possible. L’accès est autorisé aux mineurs de 16 et 17 ans munis d’une autorisation de leurs parents ou représentant légal La vente d’alcool est interdite aux mineurs. Les festivalier.ère.s sont averti.es que des prises de vues (vidéos, photos) pourront être effectuées par l’organisation pendant le festival, leur image est donc susceptible de figurer sur les éléments promotionnels du festival. Information supplémentaire à communiquer au public, il existe également deux tarifs gratuits : Tarif Enfant –12 ans : Les enfants de moins de 12 ans (jusqu’au dernier jour des 11 ans) accompagnés d’un adulte en possession d’un billet peuvent accéder au festival gratuitement. Une pièce d’identité pourra être demandée à l’entrée du festival. Afin d’obtenir ce billet gratuit pour votre enfant, merci de vous rendre sur la billetterie du festival Tarif Accompagnant PSH/PMR : Les accompagnateurs de personnes en situation de handicap disposant d’une carte d’invalidité égale ou supérieure à 80% avec besoin d’accompagnement bénéficient d’un accès gratuit au festival. Afin d’obtenir ce billet gratuit pour votre enfant, merci de vous rendre sur la billetterie du festival Vyv Festival

Votre billet est ici

PARC DE LA COMBE A LA SERPENT CORCELLES LES MONTS LES HAUTES PLATES Cote-d’Or

VYV Festival, le retour des beaux jours solidaires les 09, 10 et 11 juin 2023, à Dijon !

Un festival en pleine nature, trois jours de musique et de solidarités. Le format évolue mais l’esprit et les valeurs véhiculées depuis la naissance du festival demeurent. AYA NAKAMURA, ANGÈLE, VITALIC, PHOENIX, MODERAT, JAIN… une programmation généreuse à découvrir dans un cadre exceptionnel pour un événement qui se veut populaire. Un rendez-vous désormais incontournable de la fin du printemps à Dijon, une aventure où la musique, l’engagement et la solidarité au quotidien se côtoient dans la fête.

Tarif Réduit : Un justificatif sera demandé à l’entrée du festival

Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou représentant légal. L’accès au festival est interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de leurs parents ou représentant légal et ce, sans remboursement possible. L’accès est autorisé aux mineurs de 16 et 17 ans munis d’une autorisation de leurs parents ou représentant légal La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

Les festivalier.ère.s sont averti.es que des prises de vues (vidéos, photos) pourront être effectuées par l’organisation pendant le festival, leur image est donc susceptible de figurer sur les éléments promotionnels du festival.

Information supplémentaire à communiquer au public, il existe également deux tarifs gratuits :

Tarif Enfant –12 ans : Les enfants de moins de 12 ans (jusqu’au dernier jour des 11 ans) accompagnés d’un adulte en possession d’un billet peuvent accéder au festival gratuitement. Une pièce d’identité pourra être demandée à l’entrée du festival. Afin d’obtenir ce billet gratuit pour votre enfant, merci de vous rendre sur la billetterie du festival

Tarif Accompagnant PSH/PMR : Les accompagnateurs de personnes en situation de handicap disposant d’une carte d’invalidité égale ou supérieure à 80% avec besoin d’accompagnement bénéficient d’un accès gratuit au festival. Afin d’obtenir ce billet gratuit pour votre enfant, merci de vous rendre sur la billetterie du festival



.119.0 EUR119.0.

Votre billet est ici