VW Castle Party 3, 10 juin 2023, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin La Chapelle-Blanche-Saint-Martin.

VW Castle Party 3

Château de Grillemont La Chapelle-Blanche-Saint-Martin Indre-et-Loire

2023-06-10 – 2023-06-11

Indre-et-Loire

3ème meeting Volkswagen à moteur arrière et dérivés. Visite du château en supplément. Village expo de créateurs et artisans, top 20, bourse de pièces VW, concours pin-up, concert live 2h. Restauration et buvette sur place.

https://www.touraine-vw-evenements.fr/

VW Castle Party

