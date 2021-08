Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars VVV – L’art d’habiter une demeure noble au temps de Louis XV Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

VVV – L’art d’habiter une demeure noble au temps de Louis XV Thouars, 27 août 2021, Thouars. VVV – L’art d’habiter une demeure noble au temps de Louis XV 2021-08-27 16:00:00 – 2021-08-27 18:00:00

Thouars Deux-Sèvres 8 EUR Visite de ville et de village – L’art d’habiter une demeure noble au temps de Louis XV

Au cours de cette visite, découvrez le château du Bois de Sanzay à travers les principales transformations architecturales et les aménagements intérieurs qui s’opèrent à partir du XVIIIè siècle dans les maisons nobles afin de répondre aux nouveaux modes de vie de l’aristocratie provinciale.

Visite proposée par une guide-conférencière.

Réservations obligatoires à la Maison du Thouarsais 05 49 66 17 65

D’autres Partages d’Expérience à découvrir Visite de ville et de village – L’art d’habiter une demeure noble au temps de Louis XV

Au cours de cette visite, découvrez le château du Bois de Sanzay à travers les principales transformations architecturales et les aménagements intérieurs qui s’opèrent à partir du XVIIIè siècle dans les maisons nobles afin de répondre aux nouveaux modes de vie de l’aristocratie provinciale.

Visite proposée par une guide-conférencière.

Réservations obligatoires à la Maison du Thouarsais 05 49 66 17 65

D’autres Partages d’Expérience à découvrir +33 5 49 66 17 65 Visite de ville et de village – L’art d’habiter une demeure noble au temps de Louis XV

Au cours de cette visite, découvrez le château du Bois de Sanzay à travers les principales transformations architecturales et les aménagements intérieurs qui s’opèrent à partir du XVIIIè siècle dans les maisons nobles afin de répondre aux nouveaux modes de vie de l’aristocratie provinciale.

Visite proposée par une guide-conférencière.

Réservations obligatoires à la Maison du Thouarsais 05 49 66 17 65

D’autres Partages d’Expérience à découvrir Françoise GORSE dernière mise à jour : 2021-07-16 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Ville Thouars lieuville 46.97489#-0.21537