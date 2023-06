Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Puy-de-Dôme Résidence de La TraverScéne au VVF de Parent VVF Parent, 1 juillet 2023, Parent. Résidence de La TraverScéne au VVF de Parent 1 – 14 juillet VVF Non-accessible au public C’est au coeur des montagnes auvergnates dans le village de Parent que la cie La TraverScène deposera ses bagages pour les deux premieres semaines de Juillet.

A l’occasion de cette residence Julien Daillère, metteur en scène, proposera de multiples temps d’echanges et de transmission avec le public present , autour du spectacle Pour quelle raison compter nos coeurs ?.

La premiere semaine, Laurette Picheret, costumiere, partagera sa recherche sur les costumes du spectacle.

Egalement, sur la deuxieme semaine, tout un parcours autour de la confection de papier vegetal sera proposé par Eulalie Sebastien, avec des ballades cueillettes, lesquelles serviront à collecter les vegetaux necessaires. Ainsi les personnes participant à l’atelier pourront experimenter la fabrication d’une affiche ou bien d’un carnet à base de végétaux.

Enfin, cette residence donnera lieu à deux temps fort de representations du travail de la compagnie. Le premier en fin de semaine du premier cycle (horaire à definir) avec le spectacle Je t'aime effondrement. Puis en fin de la deuxieme semaine une restitution de fin de résidence du spectacle en cours de création : Pour quelle raison compter nos coeurs ?. VVF 2 Rte de Coudes, 63270 Parent Parent 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-07-01T09:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

