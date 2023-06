Traces et paysages VVF Les Estables Les Estables, 16 juillet 2023, Les Estables.

Traces et paysages 16 – 21 juillet VVF Les Estables Gratuit – 10 personnes maximum – réservé au public du VVF

Le projet proposé se constitue de plusieurs phases : récolte, recherche, création et échanges. Mon désir est de m’immerger dans le paysage, observant les formes, les couleurs, la faune, la flore, la géologie…. de traduire mon ressentit et ma vision de cet environnement par le dessin et la peinture utilisant comme médium les éléments même qui constituent le paysage. La marche, la déambulation exploratoire et le mouvement font partie intégrante du projet, ils inspirent et nourrissent ma pratique dans un besoin d’expérimentation sensorielle, de mise en mouvement du corps.

Proposition d’ateliers artistiques d’expérimentation de peinture et dessin sur la thématique de la peinture et du dessin, à destination des enfants de 3/6 ans, 6/12 ans et parents/enfants.

Balades d’observation dans la nature.

Exposition des productions en fin de programme.

VVF Les Estables Le Mézenc, 43150 Les Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 34 75 https://www.vvf.fr/villages-vacances/vacances-les-estables-vvf-villages.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.vvf.fr/villages-vacances/vacances-les-estables-vvf-villages.html »}] Les secrets d’une nature tourmentée ! Le VVF Haute-Loire Les Estables vous invite tour à tour à la détente et à de nombreuses activités sportives. Plus haute commune du Massif central, le village des Estables vous permet de découvrir une nature riche et sauvage au cœur de la France. Les vacances aux Estables un grand bol d’air et la détente garantis.

Le VVF Haute-Loire Les Estables vous propose :

Club Forme avec piscine intérieure chauffée et hammam

Le Puy-en-Velay, ville-départ de la Via Podensis

Club Babi BoO dès 3 mois Parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T11:00:00+02:00 – 2023-07-16T12:30:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:00:00+02:00

© Delphine Passadori