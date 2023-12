Kermesse de Noël VVF Lac de Vouglans Maisod, 28 décembre 2023, Maisod.

Maisod Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 14:00:00

fin : 2023-12-28 21:30:00

.

Kermesse de Noël ouverte à tous, le jeudi 28 décembre à partir de 14h.

Nombreux jeux en bois et jeux de société.

Petit marché de Noël avec des producteurs locaux proposant miel, épices, vins, et autres délices.

Spectacle de magie à 20h30 pour petits et grands.

EUR.

VVF Lac de Vouglans

Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE