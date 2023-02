Vundabar + Gogojuice LE PLAN, 25 mars 2023, RIS ORANGIS.

Vundabar + Gogojuice LE PLAN. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

GRAND PARIS SUD REGIE LE PLAN (1-LR-22-03157/2-LR-22-02993 3-LR-22-02996) PRESENTE : ce concert. Ouverture des portes à 19h30Début du concert à 20h30 Devil for the Fire, le 5e album de Vundabar est inspiré de plusieurs lectures sur la neuroplasticité et de nombreux films noirs, l’album invite à s’interroger sur la réalité et la perception, soulignant finalement le pouvoir de la seconde sur la première. Chacun est une opportunité de croissance, de stagnation ou de destruction complète, mais le libre arbitre est ce qui modifiera la réalité. De plus, il se concentre sur les cycles – un arbre devient un bateau, un esprit devient une main puis un couteau – qui fait allusion au changement inévitable et à la ductilité de la vie. À bien des égards, il s’agit d’un bilan prometteur sur le vieillissement, mais il décrit également la résilience requise pour traverser notre réalité chaotique et abrutissante. L’album a été écrit et enregistré aux côtés de Drew McDonald et Zackery Abramo tout au long de l’été et de l’automne 2020, et comme si la pandémie mondiale n’avait pas assez tourmenté tout cela, au milieu de sa création, Hagen a découvert que son père avait reçu un diagnostic d’aphasie. Un trouble de la parole qui affecte le centre du langage du cerveau. Essentiellement, cela signifiait que son père devrait réapprendre à lire, parler, écrire et marcher. De manière cruelle mais surréaliste, toutes les lectures de Hagen sur la malléabilité du cerveau ont commencé à se dérouler en temps réel. Pour illustrer cette étrange coïncidence et l’intensité émotionnelle de ces circonstances, Hagen a parsemé les chansons d’images hallucinatoires, plongeant les auditeurs dans sa réalité. Un paysage se fond en lui-même à partir d’une vitre de voiture sur « Aphasia », une machine est née d’une graine sur « Lore », et des démons, des pneus en feu et des combinaisons de matières dangereuses colorent le cauchemar du single. Mais ce ne serait pas un disque de Vundabar sans un romantisme sous-jacent, et il y a beaucoup de beauté à extraire de ces vignettes mélancoliques. Malgré la situation désespérée, il y a une lueur vivifiante sur « Deep Water », « Listless Blue » et même le trajet en voiture en boucle de « Aphasia ». Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 02 09 19 Vundabar Vundabar

Votre billet est ici

LE PLAN RIS ORANGIS 1 AVENUE LOUIS ARAGON Essonne

GRAND PARIS SUD REGIE LE PLAN (1-LR-22-03157/2-LR-22-02993 3-LR-22-02996) PRESENTE : ce concert. Ouverture des portes à 19h30

Début du concert à 20h30

Devil for the Fire, le 5e album de Vundabar est inspiré de plusieurs lectures sur la neuroplasticité et de nombreux films noirs, l’album invite à s’interroger sur la réalité et la perception, soulignant finalement le pouvoir de la seconde sur la première. Chacun est une opportunité de croissance, de stagnation ou de destruction complète, mais le libre arbitre est ce qui modifiera la réalité. De plus, il se concentre sur les cycles – un arbre devient un bateau, un esprit devient une main puis un couteau – qui fait allusion au changement inévitable et à la ductilité de la vie. À bien des égards, il s’agit d’un bilan prometteur sur le vieillissement, mais il décrit également la résilience requise pour traverser notre réalité chaotique et abrutissante.

L’album a été écrit et enregistré aux côtés de Drew McDonald et Zackery Abramo tout au long de l’été et de l’automne 2020, et comme si la pandémie mondiale n’avait pas assez tourmenté tout cela, au milieu de sa création, Hagen a découvert que son père avait reçu un diagnostic d’aphasie. Un trouble de la parole qui affecte le centre du langage du cerveau. Essentiellement, cela signifiait que son père devrait réapprendre à lire, parler, écrire et marcher. De manière cruelle mais surréaliste, toutes les lectures de Hagen sur la malléabilité du cerveau ont commencé à se dérouler en temps réel. Pour illustrer cette étrange coïncidence et l’intensité émotionnelle de ces circonstances, Hagen a parsemé les chansons d’images hallucinatoires, plongeant les auditeurs dans sa réalité. Un paysage se fond en lui-même à partir d’une vitre de voiture sur « Aphasia », une machine est née d’une graine sur « Lore », et des démons, des pneus en feu et des combinaisons de matières dangereuses colorent le cauchemar du single. Mais ce ne serait pas un disque de Vundabar sans un romantisme sous-jacent, et il y a beaucoup de beauté à extraire de ces vignettes mélancoliques. Malgré la situation désespérée, il y a une lueur vivifiante sur « Deep Water », « Listless Blue » et même le trajet en voiture en boucle de « Aphasia ».

Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 02 09 19.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici