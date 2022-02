Vulgaire, le spectacle Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Vulgaire, le spectacle Marseille 6e Arrondissement, 22 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement. Vulgaire, le spectacle L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-04-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-22 L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 18 18 Adapté du podcast au plus de 2 millions d’écoutes, découvrez enfin Vulgaire – le spectacle !



Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or… pas du tout ?

Est-ce que vous aussi, vous êtes complexé.e quelquefois par votre manque de culture générale ?

Vulgaire est fait pour vous !



Un spectacle interactif dans lequel les spectateurs choisissent les thèmes abordés.



Mise en scène : Nicolas Vital

Avec Marine Baousson, Romain Baousson Un spectacle interactif dans lequel les spectateurs choisissent les thèmes abordés. https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/ Adapté du podcast au plus de 2 millions d’écoutes, découvrez enfin Vulgaire – le spectacle !



Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or… pas du tout ?

Est-ce que vous aussi, vous êtes complexé.e quelquefois par votre manque de culture générale ?

Vulgaire est fait pour vous !



Un spectacle interactif dans lequel les spectateurs choisissent les thèmes abordés.



Mise en scène : Nicolas Vital

Avec Marine Baousson, Romain Baousson L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse L'Art Dû 83 Rue Marengo Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville L'Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Vulgaire, le spectacle Marseille 6e Arrondissement 2022-04-22 was last modified: by Vulgaire, le spectacle Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 22 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône