BIENVENUE A VULCANIA LE PARC D’EXPLORATION DES VOLCANS ET DE LA PLANETE TERRE !Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? Partez en exploration à Vulcania, au cœur des volcans d’Auvergne, et partagez des expériences aussi instructives qu’amusantes et spectaculaires. Parc unique en Europe sur le thème des volcans, des phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace, Vulcania mêle Émotions et Découvertes pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle ! NOUVEAUTE 2023 Pour mieux comprendre notre planète et son fonctionnement, prenez de l’altitude et voyagez au cœur de notre Système solaire dans le plus grand planétarium de France ! Son dôme immersif de 22 mètres de diamètre, le plus grand de France, vous embarque pour une expérience unique dans l’Espace en compagnie de nos animateurs scientifiques. INFORMATIONS PRATIQUES :Le parking est gratuit.Le parc détient les 3 labels Tourisme et Handicap. Possibilité de visite en langage des signes.Prêt de poussettes et de fauteuils roulants. Le parc est fermé :Du 1er janvier au 28 marsLe 3 et 4 avrilLes lundis et mardis du 4 septembre au 17 octobreDu 6 novembre au 31 décembreTarif enfant de 3 à 5 ans inclusTarif jeune de 6 à 16 ans inclus

VULCANIA Saint-OURS 2 Route de Mazayes Puy-de-Dôme

