Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T10:30:00+01:00 À la rencontre des métiers qui recrutent près de chez vous !

Visite de l’entreprise Artemise

Collecte et recyclage de sources lumineuses

Jeudi 21 décembre 2023

de 9h à 10h30 à Vulaines (ZAE des joncs)

Postes à pourvoir : opérateur(trice)s Inscription au 06 08 09 31 71

(avant le lundi 11 décembre 2023 – nombre de places limité)

Vulaines 10160 Vulaines

