le dimanche 19 septembre à Musée de la Reine-Bérengère

Installée à nouveau pour l’été au rez de chaussée du musée de la Reine Bérengère, ce plan en relief à l’échelle 1/100ème, créé par Etienne Bouton, spécialiste réputé de la Cité Plantagenêt, propose une reconstitution du palais comtal et de ses abords tels qu’ils se présentaient à la fin du XVIème siècle. D’une étonnante précision, cette belle réalisation, d’un intérêt historique de premier plan, enchantera les petits autant que les grands.

Gratuit, sans inscription

La Cité Plantagenêt au XVIème siècle : une évocation en trois dimensions Musée de la Reine-Bérengère 7-13 rue de la Reine Bérengère, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

