du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des outils d’hier Gratuit

Hugues Gaillot vous propose des démonstrations de saboterie. Visite libre du musée des outils d’hier. Sur place : la fabrique du jouet en bois et le Rucher du père Gaillot. Musée des outils d’hier 58, rue du Clignot 70500 Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Catégories d'évènement: Chauvirey-le-Vieil, Haute-Saône