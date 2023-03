Démonstration, atelier, oeuvre collective Vue sur Cours Galerie-Boutique Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Démonstration, atelier, oeuvre collective Vue sur Cours Galerie-Boutique, 1 avril 2023, Narbonne. Démonstration, atelier, oeuvre collective 1 et 2 avril Vue sur Cours Galerie-Boutique Sylviane Selma vous invitera à entrer dans ces moments d’atelier, intenses et hors du temps, lors de réalisations de portraits instantanés en argile tout au long du week-end. Vous pourrez aussi explorer vous même le modelage sur argile, terre sensible et généreuse. »

Béatrice Seguin vous invitera à choisir une boite qui contiendra un mot. L’artiste met en lumière le hasard dans le processus de création. Elle incitera le public à amorcer un poeme, un collage…

Une oeuvre collective avec l’aide du sculpteur Mia Gardel.. Chaque visiteur devient acteur en laissant une trace de son passage: une empreinte, une ciselure, un mouvement, une idée. Le support sera une sculpture d’argile qui aura pour theme » j’aime ma ville ». Vue sur Cours Galerie-Boutique 5 bis cours Mirabeau Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.vuesurcours.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

