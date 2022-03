VUE ROYALE DEPUIS L’ARC Montpellier, 25 mai 2022, Montpellier.

VUE ROYALE DEPUIS L’ARC Montpellier

2022-05-25 – 2022-05-25

Montpellier Hérault

Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville.

Depuis cet arc de triomphe du XVIIème siècle honorant le règne de Louis XIV, contemplez un magnifique panorama sur Montpellier et ses alentours, laissez-vous conter l’histoire de la place du Peyrou et de l’impressionnante statue du roi soleil par notre guide et ne résistez pas à l’envie de repartir avec un selfie…royal !

Une expérience inoubliable pour toute la famille à petit prix.

Réservation obligatoire

Durée: 30 min

Tarif: 3€/personne (gratuit enfant -10 ans)

Mesures sanitaires prises :

– Capacité max des groupes : 18

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

-Masque facultatif

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes avant : au pied de l’Arc de triomphe , rue foch – côté Palais de Justice

Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville.

Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront au sommet de l’arc de triomphe de la ville.

Depuis cet arc de triomphe du XVIIème siècle honorant le règne de Louis XIV, contemplez un magnifique panorama sur Montpellier et ses alentours, laissez-vous conter l’histoire de la place du Peyrou et de l’impressionnante statue du roi soleil par notre guide et ne résistez pas à l’envie de repartir avec un selfie…royal !

Une expérience inoubliable pour toute la famille à petit prix.

Réservation obligatoire

Durée: 30 min

Tarif: 3€/personne (gratuit enfant -10 ans)

Mesures sanitaires prises :

– Capacité max des groupes : 18

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

-Masque facultatif

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes avant : au pied de l’Arc de triomphe , rue foch – côté Palais de Justice

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-14 par