Gennes-Val-de-Loire logis du prieur Cunault Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Vue de l’extérieur du Logis du Prieur logis du prieur Cunault Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

Vue de l’extérieur du Logis du Prieur logis du prieur Cunault, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. Vue de l’extérieur du Logis du Prieur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à logis du prieur Cunault Construite vers 1510, cette demeure Renaissance servait d’habitation aux moines de Cunault. Cet édifice, peu modifié, est une propriété privée. logis du prieur Cunault rue notre dame cunault 49350 Gennes Gennes-Val-de-Loire Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu logis du prieur Cunault Adresse rue notre dame cunault 49350 Gennes Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville logis du prieur Cunault Gennes-Val-de-Loire