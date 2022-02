# VU Nort-sur-Erdre, 11 mars 2022, Nort-sur-Erdre.

Une jeune adolescente envoie un sexto (un nude) à son petit-ami. Mais très vite, la photo fait le tour de l’école, du quartier, de la famille. Un jour, la jeune fille débarque dans une soirée d’anciens élèves à laquelle elle n’a pas été invitée. On a fait venir un musicien. Il met le feu. L’arrivée de Lisa jette un froid dans l’assistance. Elle vient régler ses comptes. Entre temps présent et flashback, Lisa évoque son douloureux parcours après avoir cru à la sincérité de l’amour de son petit ami. Un spectacle puissant et audacieux, une plongée dans la réalité inquiétante du cyberharcèlement à l’école.

billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr +33 2 51 12 01 49

