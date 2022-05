#VU Grenay Grenay Catégorie d’évènement: Grenay

#VU Grenay, 10 mai 2022, Grenay. #VU 28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay

2022-05-10 – 2022-05-10

28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay Pas-de-Calais Grenay Lisa, une jeune adolescente, envoie un sexto à son petit ami.

Mais très vite, la photo fait le tour de l’école, du quartier, de la famille. Un jour, elle débarque dans une soirée où ils se retrouvent tous sans l’avoir invitée.

Une plongée dans la boue des réseaux sociaux et des intimités v(i)olées. Un spectacle en salle pour une comédienne et un musicien. CIE LES ARTS NOMADES culture@grenay.fr +33 3 21 45 69 50 https://www.ronny-coutteure.fr/ Lisa, une jeune adolescente, envoie un sexto à son petit ami.

Mais très vite, la photo fait le tour de l’école, du quartier, de la famille. Un jour, elle débarque dans une soirée où ils se retrouvent tous sans l’avoir invitée.

Une plongée dans la boue des réseaux sociaux et des intimités v(i)olées. Un spectacle en salle pour une comédienne et un musicien. 28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégorie d’évènement: Grenay Autres Lieu Grenay Adresse 28 Bis Boulevard de la Flandre Ville Grenay lieuville 28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay

Grenay Grenay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenay/

#VU Grenay 2022-05-10 was last modified: by #VU Grenay Grenay 10 mai 2022

Grenay