Vu du banc La MAVA, 10 septembre 2021

La MAVA, le vendredi 10 septembre à 20:00

Vu du banc est une ode à vieillesse. Maurice, dans la fleur du troisième âge, passe la plupart de son temps dans un jardin public. Devant tant de passants, il livre sa vision du monde qu’il observe, fait part de sa nostalgie et imagine l’avenir. C’est « un vieux » qui pense à haute voix et aime raconter tout simplement sa vie assis sur son banc, car c’est son banc!

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T21:30:00

