Clermont-l’Hérault Hérault C’est la 12ème édition de la Salagoumania que propose le club de VTT Roc Evasion, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, avec le concours de la Ville de Clermont l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport : 6 circuits VTT pour tous les niveaux et une Randonnée Pédestre, cela dans un décor exceptionnel, sont au programme. Horaires :

7h00 – Retrait des plaques de cadre

8h00 – Départs circuits Expert – 52 km et Ultra – 61 km

De 8h à 9h – Départs Circuit Baroudeur – 43 km

9h00 – Départ de la Randonnée Pédestre avec guide sur réservation

De 9h à 10h – Départs Circuits Sportif – 35 km et Classique – 25 km

De 10h à 11h – Départs Circuit Familial – 12 km dernière mise à jour : 2021-08-30 par HERAULT SPORT

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville 43.64547#3.38809