VTT – Marche Entre les 2 abers
Terrain de Sport Rue du Trégor Coat-Méal

2022-04-24 07:30:00 – 2022-04-24
Terrain de Sport Rue du Trégor
Coat-Méal Finistère

Circuits VTT : 15 – 31 – 41 – 60 km

Circuits marche : 9 et 13 km, avec ravitaillement et circuits indépendants du VTT
http://vtt-coat-meal.over-blog.com/

Circuits marche : 9 et 13 km, avec ravitaillement et circuits indépendants du VTT Terrain de Sport Rue du Trégor Coat-Méal

