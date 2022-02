VTT marathon : la BB Race Montory, 22 mai 2022, Montory.

VTT marathon : la BB Race Montory

2022-05-22 08:00:00 – 2022-05-22

Montory Pyrénées-Atlantiques Montory

48 EUR La BBRace est une épreuve unique dans les Pyrénées Atlantiques. Elle est le fruit de locaux passionnés de vtt marathon qui après de longues sorties ont décidé de ne plus garder leurs terrains de jeux pour eux mais de le partager au plus grand nombre et de faire découvrir leurs beaux paysages.

La BBRace traverse 9 communes :Tardets, Haux, Licq, Atherey, Etchebar, Lacarry, Larrau et Lanne en Baretous, le village de Montory étant le point central de l’épreuve.

Les épreuves :

– 8h00 : la BBRace 80km (Chrono + Rando)

– 8h00 : la BBRace 65km (Chrono + Rando)

– 8h15 : la BBRace 40km (Chrono + Rando)

– 9h30 : la BBRace trail

– 9h30 : la BBRace jeune (Chrono + Rando)

Epreuves ouvertes à tous : hommes ou femmes, licenciés ou non licenciés. Pas d’inscription sur place. Clôture des inscriptions le 18 mai. Le retrait des dossards se tiendra le samedi 21 mai de 14h00 à 18h00 à Montory.

