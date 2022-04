VTT Les Mules Saint-Varent, 10 avril 2022, Saint-Varent.

VTT Les Mules Départ du parking du stade de foot Anenue des Platanes Saint-Varent

2022-04-10 07:30:00 – 2022-05-08 Départ du parking du stade de foot Anenue des Platanes

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent

EUR Pour cette 1ère édition de la Rando des mules, découvrez les paysages thouarsais à travers 3 randonnées VTT de 45, 54 et 63 km pour les plus sportifs. Un parcours familial de 29km est également proposé. Un café sera offert au départ , des ravitaillements seront proposés sur les différents parcours et un verre de l’amitié clôturera cette matinée. Un point de lavage sera prévu pour nettoyer les VTT.

Découvrez les paysages thouarsais à travers 3 randonnées VTT de 45, 54 et 63 km pour les plus sportifs. Un parcours familial de 29km est également proposé. Un café sera offert au départ , des ravitaillements seront proposés sur les différents parcours et un verre de l’amitié clôturera cette matinée.

+33 6 31 91 17 75

Pour cette 1ère édition de la Rando des mules, découvrez les paysages thouarsais à travers 3 randonnées VTT de 45, 54 et 63 km pour les plus sportifs. Un parcours familial de 29km est également proposé. Un café sera offert au départ , des ravitaillements seront proposés sur les différents parcours et un verre de l’amitié clôturera cette matinée. Un point de lavage sera prévu pour nettoyer les VTT.

SORIN Guillaume

Départ du parking du stade de foot Anenue des Platanes Saint-Varent

dernière mise à jour : 2022-03-30 par