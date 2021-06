Aspet Le Relais du Bois Perché Aspet, Haute-Garonne VTT et patrimoine naturel Le Relais du Bois Perché Aspet Catégories d’évènement: Aspet

Haute-Garonne

VTT et patrimoine naturel Le Relais du Bois Perché, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Aspet. VTT et patrimoine naturel

du samedi 10 juillet au vendredi 16 juillet à Le Relais du Bois Perché

VTT et patrimoine naturel ————————- ### L’expertise de nos classes découvertes en séjour de vacances ! Pendant l’année scolaire, nous organisons des classes découvertes. Nous souhaitons faire profiter de ce savoir faire aux enfants dans le cadre d’un séjour de vacance et ainsi méler étroitement « éducatif et récréatif et socialisation » dans une période particulière où les enfants ont en d’autant plus besoin! (Ce séjour s’inscrit dans le dispositif gouvernemental « Savoir rouler à vélo »)

500€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le Relais du Bois Perché Les Vignes, 31160 Aspet Aspet Haute-Garonne

2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T15:00:00

