Au programme : – Cette année, pour sa 22ème édition route, la Cycl’Aigoual Région Occitanie proposera le samedi 24 juillet, 2 parcours (Fenioux et Quézac) au départ de Camprieu. Ces 2 parcours de 107 et 138 km environ, passeront en grande partie en Lozère et au sommet du Mont Aigoual. Ces parcours feront partie du Granfondo World Tour et le parcours Fenioux comptera pour le Trophée Label d’Or. En addition, et pour la première fois, nous vous proposerons une course Gravel de 70 km environ (parcours Gembikes). – Côté VTT, le lendemain dimanche 25 juillet, aura lieu la 33 ème édition de la Vice doyenne des épreuves VTT françaises – qui accueillera des courses de 1 à 35 km en compétition pour tous les âges, des courses VTT à assistance électrique et des randonnées pour tous (20 et 30 kms). Le Cycl’Aigoual Région Occitanie Challenge (Route + VTT) combinera les épreuves Route du samedi avec les épreuves VTT du dimanche.Nous espérons vous accueillir nombreux sur le massif de l’Aigoual pour un week-end exceptionnel de vélo toujours sous l’œil bienveillant d’un parrain prestigieux ! Inscriptions sur www.region-occitanie.cyclaigoual-vtt-route.com Organisé par le Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais.

http://www.region-occitanie.cyclaigoual-vtt-route.com/

