VTT CROSS-COUNTRY Saint-Léonard-des-Bois, 4 septembre 2021, Saint-Léonard-des-Bois.

VTT CROSS-COUNTRY 2021-09-04 – 2021-09-05

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois

Dans le Bois des Guerches à Saint-Léonard-des-Bois.

Le samedi :

– Kids (6-14 ans) : retrait des plaques et reconnaissance à partir de 12h, début des épreuves à partir de 13h

– XCE ( de minimes à 60 ans +) : retrait des plaques et reconnaissance à partir de 13h30, début des épreuves à partir de 15h30

Le dimanche :

– Coupe régionale : retrait des plaques et reconnaissance à partir de 9h, début des épreuves à partir de 11h

Buvette et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire.

Organisé par Sarthe Gasseau VTT.

Venez assister à la coupe régionale de VTT cross-country !

+33 6 36 29 17 83

