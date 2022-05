VTT : CAP NORE 26ÈME ÉDITION

2022-06-19 08:00:00 – 2022-06-19 La 26ème édition de ce mythique raid VTT attend chaque année quelques 2000 “riders” qui vont défier le sommet de la Montagne Noire : le Pic de Nore.

Le dimanche, c’est toujours à la carte en VTT musculaire ou VTT AE ! Sur 25km ou 40km, vous pourrez vous faire plaisir sur des distances “accessibles” et ouvertes aux plus jeunes. Les sentiers, spécialement entretenus pour l’événement, vous mèneront vers de magnifiques panoramas au coeur des vignes du Minervois. Pour oser défier le Pic Nore, il faudra toutefois vous aligner sur les parcours, 65km, 85km, ou 100km. Des parcours qui vous emmèneront au coeur de paysages splendides au départ de Villegly et qui vous conduira au sommet du Pic de Nore, le toit de la montagne Noire dans un décor de forêts d’abord puis de landes ensuite… Une randonnée pédestre de 11 km, ouverte à tous, est également proposée ! dernière mise à jour : 2022-04-04 par

