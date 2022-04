VTT : 7ÈME ÉDITION DES DRAILHES DU DIABLE Aniane, 8 mai 2022, Aniane.

2022-05-08 07:00:00 – 2022-05-08

Aniane Hérault

Avec le concours de la Ville d’Aniane, de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, 7 Randonnées VTT, de 12 km à 80 km, proposent un large éventail de choix de circuits à tous les amateurs de VTT, y compris ceux à assistance électrique.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site : www.drailhes-du-diable.com

Sur place, un marché de terroirs, un espace exposants et un stand de massage avec l’école de Kiné de Montpellier animera le village des Drailhes.

La septième édition des « Drailhes du Diable » organisée par la Roue Libre Gignacoise en partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal – Saint Guilhem le Désert – Vallée de l’Hérault, se déroulera, le dimanche 8 mai, à partir du site du Pont du Diable.

