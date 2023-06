Passerelles – résidence de création et médiations artistiques VTF Doucy Combelouvière en Savoie La Léchère, 7 août 2023, La Léchère.

En résidence de création, la compagnie l’EssieuDesMondes travaille sur le projet « Passerelles » et s’intéresse aux gestes des métiers du territoire. L’objectif est de faire des ponts entre le métier de danseuse et les métiers d’artisanat, de provoquer la rencontre des personnes et de leurs différents univers. Parallèlement à leurs recherches, les danseuses de la Compagnie proposent différentes formes de rencontres autour de leurs pratiques pour échanger avec les vacanciers et leur permettre une immersion dans le monde de la création artistique et chorégarphique : réveil corporel, atelier de recherche chorégraphique, discussions autours des métiers de chacun, partage des réflexions et du processus créatif des danseuses, démonstartions impromptues de danse in situ.

VTF Doucy Combelouvière en Savoie Combelouvière La Léchère 73260 Doucy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 33 (0)4 79 24 06 05 https://www.vtf-vacances.com/fr_FR/winter/village-vacances/savoie/doucy-combelouviere/les-carlines À 1260 m d’altitude, tout près du centre de Doucy, à quelques pas du télésiège vous menant au domaine de Valmorel, le village de vacances VTF Les Carlines vous réserve une vue à couper le souffle. Sur la terrasse, devant un agréable feu de cheminée et sous le soleil de la région, profitez de paysages incomparables qui raviront les amoureux de la montagne et de natures intactes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:30:00+02:00 – 2023-08-07T11:30:00+02:00

2023-08-18T14:00:00+02:00 – 2023-08-18T15:00:00+02:00

©Hélène Marionneau