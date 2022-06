VTC électrique dans le vignoble d’Irouléguy, 12 juillet 2022, .

VTC électrique dans le vignoble d’Irouléguy

2022-07-12 13:30:00 – 2022-07-12 16:00:00

Balade en VTC Electrique sur les petites routes du vignoble d’Irouléguy. Vous traversez le vignoble et de magnifiques quartiers de maison basque. Découvrez le fonctionnement des exploitations du Pays Basque intérieur et terminez par une dégustation du nectar de la cave d’Irouléguy.

Niveau : facile. Distance : 18 km. Dénivelé : -500m +500m. Durée : 1h30 + 30’logistique et dégustation. Départ minimum 6 personnes, maximum 15 personnes. Âge mini : 12 ans et taille mini de 1m60. Inscription 24h avant.

