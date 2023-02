VROOM LA CIGALIERE, 12 mai 2023, SERIGNAN.

VROOM LA CIGALIERE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 (2023-05-12 au ) 19:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

La Mairie de Sérignan (1.1104939 / 2.1104937 / 3.1104938) présente ce spectacle Cie des Hommes Qui Portent et des Femmes Qui TiennentVroom est l’odyssée de deux amis depuis leur enfance jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte. On les découvre dans un garage ; ils sont deux à habiter cet espace et tuer le temps. Quand l’ennui devient source de créativité, le public est embarqué dans un flot d’émotions, d’ingéniosité, de stupidités, de prouesses physiques, de risques et de poésie. Sur leur portique, dans cet univers suspendu, deux acrobates aériens, agitateurs de rêves proposent un spectacle comme un témoignage de l’amour qu’ils portent à la vie. De et avec Morgane Lenzi et Kurtis Garcia Regard extérieur : Yacine OrtizTarif réduits : plus de 60 ans, moins de 11 ans, étudiant de moins de 25 ans, groupe de plus de 6 personnes.Réservation PMR : 04 67 326 326

LA CIGALIERE SERIGNAN PARC DE LA CIGALIÈRE Herault

