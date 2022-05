VR’itable expérience

VR’itable expérience, 11 juin 2022, . VR’itable expérience

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 12:00:00 EUR Un casque, une console PS4, des jeux vidéo : voilà tout ce qu’il faut pour plonger dans le monde fascinant et surprenant de la réalité virtuelle. Chaque mois, une nouvelle thématique est proposée. Les jeux vidéo n’auront jamais été aussi réels ! Un casque, une console PS4, des jeux vidéo : voilà tout ce qu’il faut pour plonger dans le monde fascinant et surprenant de la réalité virtuelle. Chaque mois, une nouvelle thématique est proposée. Les jeux vidéo n’auront jamais été aussi réels ! +33 3 88 90 68 10 Un casque, une console PS4, des jeux vidéo : voilà tout ce qu’il faut pour plonger dans le monde fascinant et surprenant de la réalité virtuelle. Chaque mois, une nouvelle thématique est proposée. Les jeux vidéo n’auront jamais été aussi réels ! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville