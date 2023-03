Vrikshasana, la posture de l’arbre Haras National Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Vrikshasana, la posture de l'arbre
2023-04-19
Haras National
12 Rue de Bordeaux
Villeneuve-sur-Lot
Lot-et-Garonne

2023-04-19 – 2023-04-19

Haras National 12 Rue de Bordeaux

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 0 0 Séance de Yoga pour adultes, que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, venez vous essayer à la posture de l’arbre.

Durée : 45 minutes

Séance de Yoga pour adultes, que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, venez vous essayer à la posture de l'arbre.

Durée : 45 minutes

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Durée : 45 minutes

Réservation obligatoire, nombre de places limité. Haras National 12 Rue de Bordeaux Villeneuve-sur-Lot

Catégories d'Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne