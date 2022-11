Les 1000 kilomètres de Vrigny Vrigny Vrigny Catégorie d’évènement: Vrigny

Les 1000 kilomètres de Vrigny Vrigny, 2 décembre 2022, Vrigny. Les 1000 kilomètres de Vrigny 2 et 3 décembre Vrigny Les 1000 kilomètres de Vrigny Vrigny 17 Rue de Foncemagne, Vrigny Vrigny A l’occasion du Téléthon, la commune et les associations de Vrigny s’associent pour les 1000 kilomètres de Vrigny. De nombreuses animations auront lieux durant le week-end.

Retrouvez un concours de pétanque le samedi à partir de 13h30, du krav maga le vendredi de 20h30 à 22h et le samedi de 10h à 11h30, course à pied, à vélo, déguisé, en brouette et une exposition Vrigny’art.

Vous retrouverez aussi une buvette et une vente de crêpes.

Tous vos dons seront reversés à l’AFM Téléthon.

