Randonnée pédestre, 14 mai 2023, .

L’Association Animation Vrigny organise une randonnée pédestre avec de nouveaux parcours de 9, 15 et 21 kilomètres.

Des ravitaillements seront prévus..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 09:30:00. 5 EUR.

Vrigny 45300 Loiret Centre-Val de Loire



The Association Animation Vrigny organizes a hike with new routes of 9, 15 and 21 kilometers.

Refreshments will be provided.

La Asociación Animación Vrigny organiza una marcha con nuevos recorridos de 9, 15 y 21 kilómetros.

Se ofrecerán refrescos.

Die Association Animation Vrigny organisiert eine Wanderung mit neuen Strecken von 9, 15 und 21 Kilometern.

Es werden Verpflegungsstationen eingerichtet.

