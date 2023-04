Spectacle : Kamishibaï en musique 4, avenue Voltaire, 25 mai 2023, Vrigne aux Bois.

Plongez dans l’imaginaire des contes et légendes avec Nathalie Galloro, et (re)découvrez les plus belles mélodies des instruments de l’orchestre à travers le kamishibaï, petit théâtre d’images. Intimiste et délicate, cette technique d’origine japonaise met en lumière les illustrations de Lionel Larchevêque sur une musique jouée par des musiciens de l’Orchestre national de Metz..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 . EUR.

4, avenue Voltaire Salle des fêtes

Vrigne aux Bois 08330 Ardennes Grand Est



Dive into the imaginary world of tales and legends with Nathalie Galloro, and (re)discover the most beautiful melodies of the orchestra?s instruments through the kamishibaï, a small picture theater. Intimate and delicate, this Japanese technique highlights Lionel Larchevêque’s illustrations to music played by musicians from the Orchestre National de Metz.

Sumérjase en el mundo imaginario de los cuentos y las leyendas con Nathalie Galloro, y (re)descubra las más bellas melodías de los instrumentos de la orquesta a través del kamishibaï, un pequeño teatro de imágenes. Íntima y delicada, esta técnica de origen japonés pone de relieve las ilustraciones de Lionel Larchevêque con música interpretada por músicos de la Orquesta Nacional de Metz.

Tauchen Sie mit Nathalie Galloro in die Fantasie der Märchen und Legenden ein und entdecken Sie die schönsten Melodien der Orchesterinstrumente (wieder) durch das Kamishibai, ein kleines Bildertheater. Die Illustrationen von Lionel Larchevêque werden durch Musik von Musikern des Orchestre National de Metz untermalt.

