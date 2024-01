Théâtre d’objets La princesse qui n’aimait pas Salle des fêtes Vrigne aux Bois, mercredi 20 mars 2024.

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Conte de fée à la sauce mayoLa princesse vient de réussir une mayonnaise absolument parfaite. C’est un signe, plus de doute, il faut lui trouver un mari. Les prétendants venus des quatre coins du royaume se bousculent pour épouser la belle… mais aucun ne fait battre son cœur, rien, pas le moindre soubresaut. D’ailleurs, quelqu’un a-t-il pensé à lui demander si elle en voulait un, de mari ?Seule en scène, accompagnée de ses marionnettes et autres objets, Caroline Guyot surgit d’une poubelle pour donner vie à cette princesse du XXIe siècle qui s’occupe elle-même des dragons à combattre, pourrait bien tomber amoureuse d’un palefrenier ou d’une chevalière, et n’a pas l’intention de demander la permission pour s’exprimer.

Salle des fêtes 4, avenue Votaire

Vrigne aux Bois 08330 Ardennes Grand Est animation.vab08@wanadoo.fr



