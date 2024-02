Vredestein 20kids de Paris, samedi 12 octobre 2024.

Le samedi 12 octobre 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Inscription individuelle : 15€

Réduction duo : – 5€ si vous avez 2 inscriptions dans votre panier

En amont de la course Vredestein 20km de Paris qui aura lieu le dimanche 13 octobre dans les rues de Paris, retrouvez la version familiale de la course, le samedi 12 octobre avec la Vredestein 20kids de Paris

Chaque année grâce aux Vredestein 20km de Paris, ce sont plusieurs milliers d’euros qui sont reversés à nos associations solidaires. L’association Club des Vredestein 20km de Paris souhaite donc sensibiliser les enfants à ces valeurs de solidarité et d’espoir au travers de ces deux épreuves. Alors pas de chronomètre, ce sera uniquement une course découverte pour faire comme les grands et avoir la joie de courir ensemble et surtout de soutenir une association.

Sur les 15€ d’inscription à la course, 3€ seront reversés à une association que nous vous communiquerons prochainement, soit près de 3000€ reversés grâce aux 1000 enfants participant. Chaque enfant recevra une médaille, un tee-shirt et un sac de ravitaillement. Une version connectée est également proposée aux enfants qui ne peuvent se déplacer au village et qui recevront leur récompense à la maison.

LE PARCOURS

Au programme, deux épreuves :

– 1000m pour les enfants de 6 à 9 ans (1 tour)

– 2024m pour les 10-13 ans (2 tours).

Un événement qui promet d’être solidaire et convivial !

Pont d’Iéna, 16e

Contact : https://vredestein.20kmparis.com/course/20kids-de-paris-presentiel-2/ https://www.njuko.net/20kmparis24/register/108088

